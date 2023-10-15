Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:38

Капризов вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Миннесоты»

Руслан Минаев
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче с «Торонто» (4:7) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, россиянин набрал 236 (114+122) очков в 205 играх в составе «Уайлд» и поднялся на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Капризов делит место с Мэттом Дамба, который набрал 236 (79+157) очков в 598 матчах.

Лучшим бомбардиров в истории «Миннесоты» является финн Микко Койву — 709 (205+504) очков в 1028 играх.

В этом сезоне 26-летний Капризов провел 2 матча и набрал 2 (0+2) очка.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Обсудить
Читайте также
Овечкин поделился мнением о провале «Вашингтона» в прошлом сезоне НХЛ
Бах прогнозирует, что снежные виды спорта скоро исчезнут. Так ли все плохо на самом деле?
Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран
Журналист Херш узнал о намерении Израиля «сровнять Газу с землей»
В США связали провал контрнаступления ВСУ с падением рейтинга Байдена
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Айлендерс» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ