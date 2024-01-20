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Сегодня, 09:44

Капризов вышел на 4-е место в истории «Миннесоты» по количеству игр с 2 очками и более

Руслан Минаев
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел на 4-е место в истории «Уайлд» по количеству игр с 2 очками и более.

Россиянин набрал 3 (2+1) очка в победном матче с «Флоридой» (6:4).

Капризов провел 73-ю игру за «Миннесоту», в которой набирал два и более очка. Он обошел Райана Сутера — 72 матча. Лидирует в списке Микко Койву, который провел 153 игры.

В этом сезоне Капризов набрал 39 (15+24) очков в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Капризов спасает «Миннесоту»? У российской звезды остается шанс на плей-офф

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Флорида Пантерз
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