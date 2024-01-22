Капризов вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории команды.

Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:2). Как сообщает сайт лиги, теперь на счету 26-летнего форвард 132 гола за клуб в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с американским форвардом Джейсоном Цукером.

Первое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты» занимает Мариан Габорик (219). На второй строчке находится Микко Койву (205), на третьей — Зак Паризе (199).