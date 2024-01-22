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НХЛ

Сегодня, 06:38

Капризов вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории команды.

Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:2). Как сообщает сайт лиги, теперь на счету 26-летнего форвард 132 гола за клуб в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с американским форвардом Джейсоном Цукером.

Первое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты» занимает Мариан Габорик (219). На второй строчке находится Микко Койву (205), на третьей — Зак Паризе (199).

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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