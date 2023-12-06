Капризов вышел на пятое место по матчам с двумя или более результативными действиями в истории «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Для 26-летнего россиянина эта игра стала 69-й в составе «Уайлд», в которой ему удалось выполнить два или более результативных действия. Форвард вышел на пятое место по этому показателю в истории клуба, сравнявшись с Пьером-Марком Бушаром.

Рекорд по числу матчей за «Миннесоту» с двумя или более очками принадлежит Микко Койву (153). Второе место занимает Мариан Габорик (114), на третьей строчке Зак Паризе (79), на четвертой — Райан Сутер (72).

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. Матч с «Калгари» стал для него 226-м за команду. Всего у россиянина 257 (122+135) очков в составе «Уайлд».