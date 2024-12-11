Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:57

Капризов вышел на третье место по голам среди игроков не из Северной Америки с момента дебюта в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:5 Б).

27-летний россиянин забросил свою 178-ю шайбу с момента дебюта в НХЛ и вышел на третье место по данному показателю среди игроков не из Северной Америки, сравнявшись с Давидом Пастрняком из «Бостона». Больше Капризова забросили только форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (199) и форвард «Колорадо» Микко Рантанен (184).

Капризов выступает в НХЛ с сезона-2020/21. В текущем сезоне на счету форварда 43 (18+25) очка в 27 матчах.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Велогонщик Деннис признал вину в ДТП, в котором погибла его жена
«Уральские авиалинии» подтвердили гибель двух сотрудниц под поездом в Москве
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Онкоэндокринолог рассказал о симптомах узлов в щитовидной железе
Двалишвили: «Умар допустил ошибку и заплатит за нее»
Мэр Таганрога сообщила о выведенной из строя котельной
Сегодня
Вчера
Неделя