Капризов вышел на третье место по голам среди игроков не из Северной Америки с момента дебюта в НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:5 Б).

27-летний россиянин забросил свою 178-ю шайбу с момента дебюта в НХЛ и вышел на третье место по данному показателю среди игроков не из Северной Америки, сравнявшись с Давидом Пастрняком из «Бостона». Больше Капризова забросили только форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (199) и форвард «Колорадо» Микко Рантанен (184).

Капризов выступает в НХЛ с сезона-2020/21. В текущем сезоне на счету форварда 43 (18+25) очка в 27 матчах.