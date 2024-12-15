Капризов вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1), ставшие для него 19-й и 20-й в текущем сезоне.

В общей сложности 27-летний хоккеист набрал 45 (20+25) очков за 29 матчей.

Капризов вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ, обогнав российского форварда «Тампы» Никиту Кучерова. На счету 31-летнего нападающего 44 (14+30) очков в 25 встречах.

Лидером в пятерке лучших бомбардиров является нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, набравший 47 (11+36) очков в 31 игре.