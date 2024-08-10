Капризов заявил, что хотел бы провести мастер-класс в Новокузнецке

Сегодня, 14:13
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов на гала-матче в рамках Кубка Овечкина ответил на вопрос о перспективе провести мастер-класс в Новокузнецке.
— Хотите провести свой мастер-класс?
— Да, это хорошо. Надо задуматься что-то сделать самому. В Новокузнецке всегда много детей, на одном стадионе одна школа, на другом — другая.
В конце июля Капризов и полузащитник футбольного «Монако» Александр Головин во время отпуска провели мастер-класс для детей Кемеровской области.
(Александр Абустин)