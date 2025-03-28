Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

28 марта, 16:26

Карбери оценил поступок Овечкина в отношении Марка-Андре Флери

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал рукопожатия игроков команды с голкипером «Миннесоты» Марком-Андре Флери после матча регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила 28 марта. «Вашингтон» уступил «Миннесоте» на выезде — 2:4. После матча российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин вернул команду на лед для рукопожатий с 40-летним Флери, который завершит карьеру по окончании сезона.

«Мы хотели это сделать. Сегодня утром Ови упомянул, что это последний раз, когда он сыграет против Марка-Андре. Он хотел отдать дань уважения его впечатляющей карьере. У них было много битв как с «Вашингтоном», так и с Александром», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Крутой поступок Овечкина! Вернул команду на лед на рукопожатие с завершающим карьеру Флери

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

2VfnxvogoAg
6
Александр Овечкин
Марк-Андре Флери
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
Спенсер Карбери
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ!
В Госдуме назвали условие, при котором московский сквер может быть назван в честь Овечкина
Рожков: «Наших паралимпийцев очень вдохновил рекорд Овечкина»
Овечкин может принять участие в матчах медиахоккея в России
Так здорово Овечкин не начинал плей-офф никогда. Продолжает смещать с пьедестала великих рекордсменов
В Госдуме РФ назвали условие, при котором сборная России по хоккею выступит под флагом и с гимном на Играх-2026
Представитель Овечкина — о возможном допуске сборной России на Игры-2026: «У Саши есть мечта об олимпийском золоте»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя