Карбери оценил поступок Овечкина в отношении Марка-Андре Флери

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал рукопожатия игроков команды с голкипером «Миннесоты» Марком-Андре Флери после матча регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила 28 марта. «Вашингтон» уступил «Миннесоте» на выезде — 2:4. После матча российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин вернул команду на лед для рукопожатий с 40-летним Флери, который завершит карьеру по окончании сезона.

«Мы хотели это сделать. Сегодня утром Ови упомянул, что это последний раз, когда он сыграет против Марка-Андре. Он хотел отдать дань уважения его впечатляющей карьере. У них было много битв как с «Вашингтоном», так и с Александром», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Крутой поступок Овечкина! Вернул команду на лед на рукопожатие с завершающим карьеру Флери

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