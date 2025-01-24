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Сегодня, 12:26

Карбери: «Гретцки поддерживает Овечкина в его стремлении побить его рекорд»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:0) поделился мнением о взаимоотношениях между Уэйном Гретцки и Александром Овечкиным.

«Гретцки и Овечкин по-настоящему уважают историю хоккея и являются выдающимися послами этого вида спорта. Оба всегда думают о том, как развивать игру и что будет лучше для хоккея. Уэйн никогда не пытался защищать свой рекорд, а наоборот, поддерживает Овечкина в его стремлении побить его. Он прекрасно понимает, какое внимание это привлекает к хоккею и НХЛ. А Овечкин, на мой взгляд, высоко ценит достижения прошлого и вклад, который был сделан до него», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Александр Овечкин. Овечкин снова забил! До рекорда Гретцки — всего 19 голов

39-летний россиянин достиг отметки 875 заброшенных шайбы в 1458 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ российскому форварду осталось забросить 19 шайб.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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