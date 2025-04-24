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Сегодня, 09:21

Карбери отметил игру Томпсона во втором матче против «Монреаля»

Сергей Ярошенко
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Главный тренер «Вашингтон» Спенсер Карбери прокомментировал игру вратаря Логана Томпсона в втором матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:1).

«Это был Томпсон, которого мы видели в первой половине сезона, когда можно было почувствовать его уверенность. Можно было почувствовать, как с каждым сейвом нарастает энергия. Казалось, что он просто становился все больше и больше. Соперник предоставил ему много работы. Он сделал несколько важнейших сейвов в третьем периоде, чтобы удержать нас впереди в счете», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

28-летний голкипер пропустил одну шайбу, отразив 25 бросков, и был признан первой звездой матча.

На данный счет в серии 2-0 в пользу «Кэпиталз». Третий матч в серии пройдет на льду «Монреаля» в субботу, 26 апреля. Начало игры — 02.00 по московскому времени.

Логан Томпсон
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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