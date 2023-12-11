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Сегодня, 21:13

Карбери о безголевой серии Овечкина: «Это сложно, но не с точки зрения Александра»

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтон» Спенсер Карбери прокомментировал безголевую серию форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина.

Россиянин не смог забить в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2) 11 декабря. Таким образом, форвард повторил собственный антирекорд по безголевой серии в 10 игр, который был зафиксирован в марте 2017 года.

«Это действительно сложно — не с точки зрения Овечкина. Он-то сделает все, что ты его попросишь. Просто реализовать это очень и очень сложно... Решая проблему, приходится обдумывать много всего. Но мы находимся в поиске и рассматриваем все эти различные варианты развития игры в большинстве — и развития ее с помощью Ови», — цитирует Карбери Washington Post.

В текущем сезоне Овечкин провел 25 матчей, в которых набрал 16 (5+11) очков.

Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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