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НХЛ

Сегодня, 07:26

Карбери — о поражении от «Баффало»: «Если «Вашингтон» отстает по счету, то это становится проблемой»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:4).

«Именно так наша команда шла весь год. И если мы забьем пару голов, то мы защитим свое преимущество. Если мы этого не сделаем и отстанем по счету, то это станет проблемой. И это именно то, что вы видели сегодня. Были ошибки молодых игроков, когда сдаются нервы. В это время года такого просто не может случаться. Вы должны быть в состоянии выполнить простые действия. Но по большей части я думал, что позитивных моментов достаточно, чтобы выиграть. Мы просто не смогли победить и постоянно уступали в игре», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной голевой передачей. Теперь у него 64 (30+34) очка в текущем сезоне.

«Баффало» набрал 81 очко и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» опустился на 10-ю строчку — 85 очков.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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