Карбери отреагировал на травму Томпсона в третьем матче серии с «Монреалем»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (3:6) прокомментировал повреждение вратаря Логана Томпсона.

«Я еще не разговаривал с тренерами, так что мы получим обновленную информацию и будем исходить из нее», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Томпсон во втором периоде получил сильный удар, но остался на льду, однако уже в заключительной 20-минутке получил повреждение в столкновении с форвардом «Кэпиталз» Диланом Строумом. Его заменил Чарли Линдгрен.

Счет в серии 2-1 в пользу «Вашингтона». Четвертый матч состоится в понедельник, 28 апреля. Начало игры — 01:30 по московскому времени.