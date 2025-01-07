Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:39

Карбери поделился эмоциями от проигрыша худшей команде Восточной конференции

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Баффало Сэйбрз» (3:4).

«Конечно, стойкость и заключается в том, чтобы вернуться по ходу очень неудачной игры, так что желание не сдаваться и бороться до конца в этом матче, чтобы довести его до овертайма — это положительный момент, на который мы будем опираться», — сказал Карбери после матча.

Карбери добавил, что команда действительно испытывала трудности в каждом аспекте игры. Каждый матч немного отличается, но сегодня, особенно в первые 40 минут, было очень плохо.

«Вашингтон» продолжает занимать первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 56 очков. «Баффало», в свою очередь, находится на последней строчке этой же конференции с 35 очками. Следующую игру команда под руководством Карбери проведет против «Ванкувера» 9 января.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
Читайте также
В СМИ сообщили об отправленных ВСУ на штурм в Курскую область заключенных
800-я победа СКА, восхищенный Ротенберг и потухший ЦСКА. Что произошло в КХЛ 5 января
На 69-м году жизни скончался бард-исполнитель Вадим Мищук
Два человека погибли и три пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге
России нужен МЧМ, но и МЧМ нужна Россия. Это признают и Тардиф, и канадцы
Ледовое шоу Ирины Слуцкой перенесли из-за пожара в Кировской области
Сегодня
Вчера
Неделя