Карбери поделился эмоциями от проигрыша худшей команде Восточной конференции

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Баффало Сэйбрз» (3:4).

«Конечно, стойкость и заключается в том, чтобы вернуться по ходу очень неудачной игры, так что желание не сдаваться и бороться до конца в этом матче, чтобы довести его до овертайма — это положительный момент, на который мы будем опираться», — сказал Карбери после матча.

Карбери добавил, что команда действительно испытывала трудности в каждом аспекте игры. Каждый матч немного отличается, но сегодня, особенно в первые 40 минут, было очень плохо.

«Вашингтон» продолжает занимать первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 56 очков. «Баффало», в свою очередь, находится на последней строчке этой же конференции с 35 очками. Следующую игру команда под руководством Карбери проведет против «Ванкувера» 9 января.