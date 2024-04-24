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НХЛ

Сегодня, 09:28

Карбери поделился мнением о силовом приеме Панарина на Оши

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал силовой прием российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина на форварде «Кэпиталз» Ти Джее Оши во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Игра завершилась победой команды из Нью-Йорка со счетом 4:3 (2-0).

«Судьи сказали, что это не удаление, и это было единственное объяснение, которое я получил. Я задал несколько дополнительных вопросов о положении ног и точке контакта игроков. Но самое плохое, что Оши увели проверять на сотрясение мозга», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Также тренер «Вашингтона» считает, что если игрока увели проверять на сотрясение мозга, значит былконтакт с головой хоккеиста и должно быть удаление.

Артемий Панарин. Панарин мощнейшим хитом вынес американца из «Вашингтона»! Судьи признали силовой прием чистым

Третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между командами пройдет в Вашингтоне 27 апреля.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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