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Сегодня, 08:44

Карбери о поражении «Вашингтона» от «Рейнджерс»: «Мы должны быть более продуктивными при игре пять на пять»

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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы должны быть продуктивными при игре пять на пять, у нас есть проблемы с этим в этом сезоне. Так что мы продолжим работать над этим, мы продолжим находить ответы и стараться искать разные способы улучшить игру в нападении», — цитирует Карбери официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» лидируют в таблице Восточной конференции с 49 очками в 33 матчах. «Вашингтон» идет на восьмой строчке с 39 очками в 32 играх.

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