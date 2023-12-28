Карбери о поражении «Вашингтона» от «Рейнджерс»: «Мы должны быть более продуктивными при игре пять на пять»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы должны быть продуктивными при игре пять на пять, у нас есть проблемы с этим в этом сезоне. Так что мы продолжим работать над этим, мы продолжим находить ответы и стараться искать разные способы улучшить игру в нападении», — цитирует Карбери официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» лидируют в таблице Восточной конференции с 49 очками в 33 матчах. «Вашингтон» идет на восьмой строчке с 39 очками в 32 играх.