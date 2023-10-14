Карбери после поражения от «Питтсбурга»: «Худший старт, который только мог быть»

Сегодня, 10:07
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отреагировал на домашнее поражение от «Питтсбурга» (0:4) в первом матче сезона в НХЛ.
«Это худший старт, который только мог быть — с точки зрения разочарования от нашей игры на домашнем льду.
Мы пытались завладеть инициативой, чтобы задать тон сезону, но не вышло. Они сразу же набрали темп, а мы его теряли.
Что касается вратаря [Чарли Линдгрена], то он сыграл хорошо. Мы поставили его в трудное положение, он не должен был играть сегодня. Мы не смогли ему помочь», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.
«Питтсбург» одержал первую победу в двух матчах на старте сезона и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. Для «Кэпиталз» это была первая игра.