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НХЛ

Сегодня, 10:07

Карбери после поражения от «Питтсбурга»: «Худший старт, который только мог быть»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отреагировал на домашнее поражение от «Питтсбурга» (0:4) в первом матче сезона в НХЛ.

«Это худший старт, который только мог быть — с точки зрения разочарования от нашей игры на домашнем льду.

Мы пытались завладеть инициативой, чтобы задать тон сезону, но не вышло. Они сразу же набрали темп, а мы его теряли.

Что касается вратаря [Чарли Линдгрена], то он сыграл хорошо. Мы поставили его в трудное положение, он не должен был играть сегодня. Мы не смогли ему помочь», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» одержал первую победу в двух матчах на старте сезона и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. Для «Кэпиталз» это была первая игра.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
Спенсер Карбери
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