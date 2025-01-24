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Сегодня, 13:43

Карбери — о голе Овечкина в пустые ворота: «Это было немного сложнее. Хорошо, что он попал»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением о голе форварда Александра Овечкина в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:0).

«Это был более сложный гол в пустые ворота. Я знаю, что все скажут «пустые ворота», но это было немного сложнее. Хорошо, что он попал», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Александр Овечкин. Овечкин снова забил! До рекорда Гретцки — всего 19 голов

В текущем сезоне Овечкин провел 32 матча и набрал 34 (22+12) очка. Теперь у форварда 875 голов в лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ 39-летнему россиянину осталось забить 19 голов.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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