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13 апреля, 03:09

Карбери — о 0:7 с «Коламбусом»: «Вашингтон» слишком легко отдал быстрые голы»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (0:7).

«Думаю, мы просто слишком легко отдали эти быстрые голы, и тем самым поставили себя в трудное положение. После этого игра уже по сути была решена. Дальше все просто свелось к тому, чтобы доиграть оставшееся время», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Кэпиталз» потерпели крупнейшее поражение за последние 14 лет. 13 декабря 2010-го «Вашингтон» проиграл с разницей в семь шайб «Рейнджерс» (0:7) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард столичной команды Александр Овечкин пропускал встречу. Тренерский штаб «Вашингтона» предоставил 39-летнему россиянину отдых.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Спенсер Карбери
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