Карбери — о поражении от «Монреаля»: «Вашингтону» придется показать свой максимум, чтобы добиться победы в серии»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (3:6).

«Это было нереально, чтобы «Монреаль» вышел без настроя на этот матч только потому что мы ведем 2-0 в серии. Мы все понимали это, и мы также знаем, что «Вашингтону» придется показать свой максимум, чтобы добиться победы в этой серии. Это факт, так что мы должны показать свою лучшую игру во всей оставшейся серии, чтобы выиграть ее. Сегодня мы не показали своих лучших качеств», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Вашингтона». Четвертый матч состоится в понедельник, 28 апреля. Начало игры — 01:30 по московскому времени.