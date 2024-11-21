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Сегодня, 05:04

Карбери — о травме Овечкина: «Всем нужно сделать чуть больше, чтобы компенсировать пустоту, вызванную его отсутствием»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери порассуждал о том, как клуб справится с временным отсутствием травмированного российского капитана команды Александра Овечкина.

39-летний россиянин получил повреждение голени в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) и выбыл из строя минимум на три встречи.

«Когда теряешь такого игрока, это серьезно, но теперь нужно перенаправить внимание тренеров, игроков и лидерской группы. Нужно, чтобы каждый, включая тренеров, сделал чуть больше, чтобы компенсировать пустоту, вызванную его отсутствием», — цитирует Карбери Washington Post.

В текущем сезоне российский форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. В общей сложности на счету Овечкина в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось забросить 26 шайб.

Источник: Washington Post
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери

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