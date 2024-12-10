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Сегодня, 04:47

Карбери — о восстановлении Овечкина: «График или сроки возвращения не изменились»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением о восстановлении форварда Александра Овечкина после травмы.

«Ситуация остается без изменений. График или сроки возвращения не изменились. Он и Милано продолжают отрабатывать навыки на льду, поэтому мы просто движемся дальше к их возвращению. Овечкин будет заниматься с Кенни Маккадденом перед тренировкой, а затем, скорее всего, начнет участвовать в нескольких упражнениях», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти.

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости. 4 декабря он провел тренировку в полной хоккейной амуниции.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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