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Сегодня, 11:09

Карбери разочарован поражением «Вашингтона» в матче с «Торонто»

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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выразил разочарование поражением команды в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 ОТ).

«Играть с командой, которая проводит второй матч за два дня, и упустить преимущество в две шайбы в концовке третьего периода. Это просто разочарование», — цитирует Карбери пресс-служба «Кэпиталз».

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин (№8) бросает по&nbsp;воротам &laquo;Торонто&raquo; 14&nbsp;ноября 2024 года. Овечкин не забил, и «Вашингтон» проиграл: вели в две шайбы, но упустили победу

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в прошедшем матче отметился своей 9-й голевой передачей за нынешний сезон. Тем не менее 39-летний россиянин упустил шанс забросить шайбу в ворота «Торонто» в овертайме, с убойной позиции попав во вратаря соперника.

«Вашингтон» с 21 очком занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: NHL
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Спенсер Карбери

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