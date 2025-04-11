Карбери: «Игроки «Вашингтона» будут рассказывать своим внукам о рекорде Овечкина»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал важность празднования рекорда Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это важно, что мы отметили это достижение всей командой. И отметили это до конца, до последней капли. Это важно, такое происходит один раз за всю твою жизнь. Они будут рассказывать своим внукам о том, что происходило последнюю неделю. Про гол, про реакции, про внимание, про то, что происходило после гола, Мне как тренеру нужно было сделать шаг назад, отступить и уважать это время, им было важно это отметить. Но сейчас время перевернуть страницу и сфокусироваться на успешном завершении регулярного чемпионата и почувствовать уверенность, которая поможет нам в первом раунде плей-офф», — приводит слова тренера ТАСС.

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забил гол в матче «Вашингтона» против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. 39-летний россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

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