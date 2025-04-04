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4 апреля, 22:00

Карбери об Овечкине: «Это огромная честь тренировать одного из величайших игроков»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери считает привилегией возможность тренировать нападающего Александра Овечкина.

«Это огромная честь тренировать одного из величайших игроков. Огромное удовольствие быть рядом с ним, наблюдать за его игрой, тренировать его день за днем. Я помню, что говорил это, когда только был назначен главным тренером «Вашингтона». Это тяжело, я беру на себя ответственность за то, побьет ли он рекорд, за то, как он завершит свою карьеру. Мне нужно было правильно выстроить с ним коммуникацию», — приводит слова Карбери ТАСС.

Карбери заявил, что считает привилегией возможность тренировать такого игрока. Он признал, что старт его карьеры тренера в «Вашингтоне» был не очень удачным. Карбери отметил, что для Овечкина это тоже было тяжелое время, но спустя некоторое время тот нашел свою игру. Карбери добавил, что старался помочь Овечкину найти ее, забить больше голов и вернуть свою результативность.

В ночь на субботу «Вашингтон» будет принимать «Чикаго» у себя дома. Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.

На данный момент Овечкин забросил 892 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, занимая второе место по этому показателю. Уэйн Гретцки остается лидером с 894 голами.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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