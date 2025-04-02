2 апреля, 10:06
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал близость Александра Овечкина к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ после матча с «Бостоном» (4:3).
«Я думаю, это вдохновляет нашу команду. Вдохновляет предвкушение и то, что он забил гол, тот заряд энергии, который он дает каждый вечер. Я не думаю, что это негативно сказывается на игроках, как-то давит на них, совсем нет. Рекорд близок. Вы точно можете это почувствовать. Если бы тот гол в пустые ворота случился... Да, он уже близко», — цитирует Карбери пресс-служба НХЛ.
2 апреля 39-летний россиянин отметился голом и результативной передачей в матче «Вашингтона» с «Бостоном». На его счету теперь 38 шайб в текущем сезоне и 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину осталось забросить 4 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).
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