Карбери — о близости Овечкина к рекорду: «Я думаю, это вдохновляет команду»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал близость Александра Овечкина к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ после матча с «Бостоном» (4:3).

«Я думаю, это вдохновляет нашу команду. Вдохновляет предвкушение и то, что он забил гол, тот заряд энергии, который он дает каждый вечер. Я не думаю, что это негативно сказывается на игроках, как-то давит на них, совсем нет. Рекорд близок. Вы точно можете это почувствовать. Если бы тот гол в пустые ворота случился... Да, он уже близко», — цитирует Карбери пресс-служба НХЛ.

2 апреля 39-летний россиянин отметился голом и результативной передачей в матче «Вашингтона» с «Бостоном». На его счету теперь 38 шайб в текущем сезоне и 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину осталось забросить 4 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

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