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Сегодня, 18:21

Карбери — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это не создает проблем, а заряжает команду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери ответил на вопрос о том, как погоня форварда команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ влияет на «Кэпиталз».

«Это положительно сказалось на команде. Некоторые люди говорят: «Разве это не отвлекает, когда вы боретесь за индивидуальную награду? Разве не создает проблемы для вашей структуры и командной игры? Но это совсем не так.

На самом деле это помогает парням. Это заряжает энергией команду, когда он выходит на лед, получает пару голевых моментов или забивает в начале игры. Это невероятно поднимает настроение внутри команды.

Он хочет забивать, в этом нет сомнений. Так же, как и все, он хочет играть в хоккей и забивать, но все это в рамках командной структуры и ради победы команды в матче», — приводит слова Карбери Sportsnet.

На счету Овечкина 875 голов в матчах НХЛ за карьеру, у Гретцки — 894. Российскому форварду осталось забить 20 голов, для того чтобы побить рекорд Гретцки.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
Уэйн Гретцки
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