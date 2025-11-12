Карлссон стал самым молодым игроком в истории «Анахайма», набравшим 100 очков за клуб

12 ноября, 07:55
Нападающий Лео Карлссон стал самым молодым игроком в истории «Анахайма», набравшим 100 (43+57) очков за клуб.
12 ноября швед отметился заброшенной шайбой в первом периоде матча регулярного чемпионата против «Колорадо». На момент игры форварду исполнилось 20 лет 320 дней.
Прошлый рекорд принадлежал Полу Карии, который дошел до отметки 100 очков за «Дакс» в возрасте 21 года 109 дней.
Карлссон был выбран «Анахаймом» под общим вторым номером на драфте НХЛ 2023 года.
Колючий Пушистик
Утки тормозные?? Вообще очень быстро они играют, с реализацией конкретно не везло. Могли все решить во втором периоде, а в итоге пропустили ковыряшку
12.11.2025
Андрей Андрей
Это колорадо в этом году может взять кубок,конкурентом мало,а ути еще весной были на мели.
12.11.2025
Apei
А утки тормозные
12.11.2025