Карлссон стал самым молодым игроком в истории «Анахайма», набравшим 100 очков за клуб

Нападающий Лео Карлссон стал самым молодым игроком в истории «Анахайма», набравшим 100 (43+57) очков за клуб. 12 ноября швед отметился заброшенной шайбой в первом периоде матча регулярного чемпионата против «Колорадо». На момент игры форварду исполнилось 20 лет 320 дней. Прошлый рекорд принадлежал Полу Карии, который дошел до отметки 100 очков за «Дакс» в возрасте 21 года 109 дней. Карлссон был выбран «Анахаймом» под общим вторым номером на драфте НХЛ 2023 года.

Колючий Пушистик Утки тормозные?? Вообще очень быстро они играют, с реализацией конкретно не везло. Могли все решить во втором периоде, а в итоге пропустили ковыряшку 12.11.2025

Андрей Андрей Это колорадо в этом году может взять кубок,конкурентом мало,а ути еще весной были на мели. 12.11.2025