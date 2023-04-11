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Сегодня, 06:27

Карлссон стал самым возрастным защитником в истории НХЛ, набравшим 100 очков

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон набрал 100 очков в этом сезоне НХЛ.

32-летний швед отметился дублем в игре с «Виннипегом» (2:6) в регулярном чемпионате лиги.

Как сообщает сайт НХЛ, Карлссон (32 года, 314 дней) стал самым возрастным защитником в истории лиги, который набрал 100 очков. Он опередил защитника Пола Коффи, который в сезоне-1989/90 в составе «Питтсбурга» набрал 100 очков в возрасте 28 лет и 297 дней.

Также Карлссон стал первым защитником европейского происхождения и первым в НХЛ со времен Брайана Лича (102 (22+80) очка в 1991/92), набравшим 100 и более очков в одном сезоне.

Источник: НХЛ
Эрик Карлссон
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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