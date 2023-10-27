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НХЛ

27 октября, 06:16

Карлссон стал третьим самым молодым игроком в истории «Анахайма», набравшим несколько очков в матче НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Анахайма» Лео Карлссон набрал 2 (1+1) в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостоноа» (4:3 ОТ).

Как сообщает сайт лиги, шведский хоккеист отметился двумя результативными действиями в возрасте 18 лет, 304 дней. Он стал третьим самым молодым игроком в истории клуба, набравшим несколько очков, после Олега Твердовского (18 лет, 250 дней; 3 (0+3) в 1995) и Мэйсона Мактавиша (18 лет, 256 дней; 2 (1+1) в 2021).

«Анахайм» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков в 7 матчах.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Бостон Брюинз
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