«Каролина» уступила «Анахайму» и прервала серию из пяти побед

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Анахайму» со счетом 2:3.

В составе «Харрикейнз» отличились Йеспери Котканиеми и Йеспер Фаст, у «Дакс» шайбы забросили Джон Клингберг, Якоб Сильверберг и Трой Терри.

«Каролина» прервала серию из пяти побед и с 86 очками расположилась на втором месте в Восточной конференции, «Анахайм» с 45 очками — на последней строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Анахайм» — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Голы: Клингберг — 8 (Зеграс, Строум), 36:18 — 0:1. Сильферберг — 8 (Строум, Зеграс), 44:06 — 0:2. Котканиеми — 11 (Слэвин), 44:19 — 1:2. Терри — 15 (Лундестрем, Фаулер), 52:01 — 1:3. Фаст — 7 (Пеши, Стаал), 53:35 — 2:3.

Вратари: Андерсен — Гибсон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 53 (13+22+18) — 15 (7+5+3).

Наши: Свечников (19.01/4/-2) — Куликов (20.41/0/+1).

26 февраля. Роли. PNC Arena. 18818 зрителей