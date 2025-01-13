«Каролина» в овертайме уступила «Анахайму», Свечников забил гол

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Анахайму» в овертайме со счетом 2:3.

В составе «Харрикейнз» отличились Андрей Свечников и Сет Джарвис, вратарь Петр Кочетков отразил 18 бросков из 21. У «Дакс» шайбы забросили Янсен Харкинс и Коттер Готье, оформивший дубль.

В текущем сезоне Свечников провел 44 матча в НХЛ, в которых набрал 32 (15+17) очка.

После этого матча «Карололина» с 55 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 41 очком — на 12-й строчке «Запада.