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Сегодня, 03:51

«Каролина» в овертайме уступила «Анахайму», Свечников забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Анахайму» в овертайме со счетом 2:3.

В составе «Харрикейнз» отличились Андрей Свечников и Сет Джарвис, вратарь Петр Кочетков отразил 18 бросков из 21. У «Дакс» шайбы забросили Янсен Харкинс и Коттер Готье, оформивший дубль.

В текущем сезоне Свечников провел 44 матча в НХЛ, в которых набрал 32 (15+17) очка.

После этого матча «Карололина» с 55 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 41 очком — на 12-й строчке «Запада.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Каролина Харрикейнз
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