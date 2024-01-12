«Каролина» победила «Анахайм». Свечников забросил одну шайбу

«Каролина» на своем льду обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил одну шайбу.Голкипер Петр Кочетков был заменен на 13-й минуе второго периода из-за травмы. Он сыграл 33 минуты 55 секунд и отразил 10 из 13 бросков по своим воротам.

«Каролина» набрала 51 очко и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Дакс» идут на 14-й строчке в Западной конференции — 29 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Анахайм» — 6:3 (2:0, 3:3, 1:0)

Голы: Шей — 7 (Джарвис, Стаал), 16:00 — 1:0. Свечников — 10 (Ахо, Терявяйнен), 16:15 — 2:0. Лундестрем — 1 (Лисон, Макгинн), 20:25 — 2:1. Мартинук — 3 (Джарвис), 21:57 — 3:1. Строум — 5 (Терри), 30:06 — 3:2. Ватрано — 20 (бол., Хенрик), 30:53 — 3:3. Ноесен — 11 (Бантинг, Котканиеми), 34:30 — 4:3. Друри — 7 (бол., Ноесен, Терявяйнен), 36:41 — 5:3. Джарвис — 15 (Бернс, Мартинук), 49:54 — 6:3.

Вратари: Кочетков (Раанта, 32:55) — Гибсон (Достал, 40:00).

Штраф: 17 — 13.

Броски: 35 (16+10+9) — 16 (1+12+3).

Наши: Орлов (16.10/0/-1), Свечников (15.30/1/0) — Любушкин (18.00/1/-1).

12 января. Роли. PNC Arena.