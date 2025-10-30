«Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 31 октября. Игра пройдет на арене «Леново Центр» в Роли, стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

31 октября, 02:00. Lenovo Center (Роли)

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Обе команды провели по девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ, «Каролина» набрала 12 очков, «Айлендерс» — девять. В предыдущей игре сезона «ураганы» уступили «Вегасу» со счетом 3:6, а «островитяне» — «Бостону» (2:5).