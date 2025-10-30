Видео
30 октября, 23:10

«Каролина» — «Айлендерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Каролина» и «Айлендерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 31 октября. Игра пройдет на арене «Леново Центр» в Роли, стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс» трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

Следить за основными событиями и результатом игры «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 02:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Айлендерс

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Обе команды провели по девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ, «Каролина» набрала 12 очков, «Айлендерс» — девять. В предыдущей игре сезона «ураганы» уступили «Вегасу» со счетом 3:6, а «островитяне» — «Бостону» (2:5).

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
