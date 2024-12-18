«Каролина» переиграла «Айлендерс», Свечников забросил одну шайбу

«Каролина» обыграла «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Шайбы за «Харрикейнз» забросили Джордан Мартинук, Тайсон Джост, Себастьян Ахо и Андрей Свечников.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин набрал 24 (11+13) очков за 30 матчей.

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков не пропустил ни одного броска соперников.

«Каролина» набрала 41 очко в 31 игре и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» идут 12-ми с 31 очком за 33 матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Айлендерс» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Свечников — 12 (бол., Ахо, Гостисбеер), 5:47 — 1:0. Мартинук — 8 (Стаал), 8:21 — 2:0. Джост — 2 (Гостисбеер, Рословик), 31:13 — 3:0. Ахо — 9 (Робинсон, Дж. Слэвин), 39:44 — 4:0.

Вратари: Кочетков — Сорокин (Хегберг, 40:00).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (11+12+6) — 32 (13+10+9).

Наши: Орлов (22.08/0/0), Свечников (16.30/1/0) — Романов (20.58/0/-2), Цыплаков (14.49/0/0).

18 декабря. Роли. Lenovo Center. 18700 зрителей.