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НХЛ

Сегодня, 06:08

«Айлендерс» обыграли «Каролину», Сорокин отразил 37 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Каролину» со счетом 5:4.

В составе «островитян» отличились Себастьян Ахо, Брок Нельсон, Бо Хорват, Майк Райлли и Андерс Ли, вратарь Илья Сорокин отразил 37 бросков из 41. У «Харрикейнз» шайбы забросили Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо, Джейкоб Славин и Стефан Ноунсен, Андрей Свечников сделали две результативные передачи, вратарь Петр Кочетков отразил 22 броска.

После этого матча «Айлендерс» с 41 очком занимают третье место в Восточной конференции, «Каролина» с 38 очками — на девятой строчке.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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