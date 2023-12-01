Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:36

«Айлендерс» переиграли «Каролину». Варламов отразил 39 бросков

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Каролина» в овертайме проиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 39 из 43 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 11 из 16 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Чатфилд — 2 (Бантинг, Орлов), 8:08 — 1:0. Хорват — 7 (Барзал, Ли), 18:00 — 1:1. Стаал — 2 (Мартинук, Слэвин), 22:01 — 2:1. Хольмстрем — 6 (мен., Пажо), 35:59 — 2:2. Энгвалль — 2 (Барзал, Добсон), 38:03 — 2:3. Друри — 2 (Ноесен, Нечас), 40:39 — 3:3. Палмиери — 6 (бол., Добсон, Барзал), 46:41 — 3:4. Ахо — 6 (Стаал, Бернс), 59:57 — 4:4. Барзал — 7 (Добсон), 62:45 — 4:5.

Вратари: Кочетков — Варламов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 43 (12+15+15+1) — 16 (7+3+4+2).

Наши: Орлов (17.55/1/+2), Свечников (18.12/4/0) — Романов (24.32/0/-1).

1 декабря. Роли. PNC Arena. 18700 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Обсудить
Читайте также
КДК дисквалифицировал Галактионова, Баринова и Кордобу
ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Бостон» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» с «Каролиной»