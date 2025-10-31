Видео
31 октября, 05:23

«Каролина» выиграла у «Айлендерс», Свечников набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Логан Стэнковен, Джексон Блейк и Андерс Ли борются за шайбу.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Каролина» обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забил один гол и сделал голевую передачу. 25-летний россиянин в этом сезоне набрал 3 (2+1) очка в 10 играх. Защитник Александр Никишин отметился голевой передачей.

Также у «ураганов» забили Брэдли Надо, Майк Райлли, Джордан Мартинук, Джексон Блэйк и Логан Стэнковен. У «островитян» отличились Мэттью Шефер и Симон Хольмстрем.

«Каролина» набрала 14 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут последними — 9 очков в 10 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 02:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Айлендерс
Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
