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«Каролина» — «Айлендерс»: смотреть матч регулярного чемпионата НХЛ

«Каролина» и «Айлендерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 18 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Каролина» и «Айлендерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 18 декабря. Матч пройдет на льду «Леново Центра» в Роли (США) и начнется в 3.30 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. Следить за матчами лиги в прямом эфире можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Каролина» — «Айлендерс» можно изучать в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Каролина» провела 30 матчей и набрала 39 очков, предыдущим соперником команды Петра Кочеткова, Дмитрия Орлова и Андрея Свечникова был «Коламбус» (3:1). У «Айлендерс» — 31 очко в 32 матчах, в воскресенье команда Ильи Сорокина, Семена Варламова, Александра Романова и Максима Цыплакова уступила «Чикаго» (3:5).

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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