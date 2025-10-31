«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» выиграла у «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

За «Харрикейнз» забили российский нападающий Андрей Свечников, а также Брэдли Надо, Майк Райлли, Джордан Мартинук, Джексон Блэйк и Логан Стэнковен. У «Айлендерс» шайбы на счету Мэттью Шефера и Симона Хольмстрема.

У «Каролины» 14 очков после 10 матчей и пятое место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (10 очков после 10 матчей) идут на последнем месте.

