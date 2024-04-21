«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Каролина» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Айлендерс» — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Харрикейнз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов, еще по одну голу забили Стефан Ноусен и Мартин Нечас. У «островитян» отличился Кайл Маклин с передачи Александра Романова, вратарь Семен Варламов отразил 23 броска из 25.

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