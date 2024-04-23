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Сегодня, 06:40

«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла дома «Айлендерс» — 5:3. Счет в серии 2-0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У «Харрикейнз» шайбы забросили Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Джейк Гюнцель, Андрей Свечников сделал две результативные передачи. В составе «островитян» отличились Картер Палмьери, Бо Хорват и Андерс Ли, вратарь Семен Варламов отразил 32 броска из 36.

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Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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