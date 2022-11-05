«Каролина» переиграла «Баффало». Свечников набрал 2 очка

Свечников набрал 2 очка в матче «Каролины» против «Баффало»

«Каролина» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Харрикейнз» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами. Теперь на его счету в этом сезоне 13 (8+5) очков.

«Каролина» идет на 2-м месте в Восточной конференции (17 очков), а «Баффало» располагается на 5-й строчке (14 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Баффало» — 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Голы: Брайсон — 1 (Козенс), 0:28 — 0:1. Ахо — 5 (Терявяйнен, Джарвис), 8:07 — 1:1. Олофссон — 9 (Куинн, Клэйг), 10:06 — 1:2. Ахо — 6 (бол., Нечас, Свечников), 12:45 — 2:2. Нечас — 7 (Ахо), 24:03 — 3:2. Котканиеми — 1 (Нечас, Свечников), 49:22 — 4:2. Ахо — 7 (п.в., Терявяйнен, Джарвис), 57:46 — 5:2. Далин — 7 (бол., Петерка, Куинн), 59:59 — 5:3.

Вратари: Раанта — Андерсон (57:33 — 57:46).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 33 (11+12+10) — 25 (8+8+9).

Наши: Свечников (16.44/3/+1) — -.

5 ноября. Роли. PNC Arena. 18727 зрителей.