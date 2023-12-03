«Каролина» обыграла «Баффало». Свечников сделал две голевые передачи

«Каролина» переиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Российский нападающий Андрей Свечников сделал две голевые передачи. Голкипер Петр Кочетков отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

«Каролина» набрала 29 очков и идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Баффало» занимает 14-ю строчку — 22 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Баффало» — 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Голы: Ахо — 7 (Джарвис, Слэвин), 15:26 — 1:0. Друри — 3 (Нечас, Чатфилд), 16:36 — 2:0. Ахо — 8 (бол., Свечников, Бернс), 21:06 — 3:0. Ноесен — 6 (Нечас, Слэвин), 34:12 — 4:0. Терявяйнен — 11 (бол., Свечников, Бернс), 38:04 — 5:0. Миттельштадт — 5 (Так, Йокихарью), 44:08 — 5:1. Шей — 4 (мен., Терявяйнен), 48:05 — 6:1. Джост — 2 (Кребс), 49:24 — 6:2.

Вратари: Кочетков — Комри.

Штраф: 19 — 13.

Броски: 35 (10+11+14) — 22 (7+7+8).

Наши: Орлов (17.16/1/-2), Свечников (12.58/1/0) — -.

3 декабря. Роли. PNC Arena. 18797 зрителей.