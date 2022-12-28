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НХЛ

Сегодня, 05:31

«Каролина» переиграла «Чикаго» и продлила победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» выиграла у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Харрикейнз» одержали 9-ю победу подряд.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Чикаго» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нечас — 15 (Бернс, Штястны), 3:36 — 1:0. Фаст — 5 (Пеши, Шей), 8:53 — 2:0. Мартинук — 9 (Стаал), 44:55 — 3:0.

Вратари: Раанта — Мразек.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 49 (23+7+19) — 24 (7+10+7).

Наши: Свечников (15.54/5/+1) — -.

28 декабря. Роли. PNC Arena. 18814 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Чикаго Блэкхокс
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