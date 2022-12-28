«Каролина» переиграла «Чикаго» и продлила победную серию

Сегодня, 05:31
«Каролина» выиграла у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Харрикейнз» одержали 9-ю победу подряд.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников результативными действиями не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Чикаго» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Нечас — 15 (Бернс, Штястны), 3:36 — 1:0. Фаст — 5 (Пеши, Шей), 8:53 — 2:0. Мартинук — 9 (Стаал), 44:55 — 3:0.
Вратари: Раанта — Мразек.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 49 (23+7+19) — 24 (7+10+7).
Наши: Свечников (15.54/5/+1) — -.
28 декабря. Роли. PNC Arena. 18814 зрителей.