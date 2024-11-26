«Каролина» в результативном матче победила «Даллас», Свечников забил гол

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Даллас» со счетом 6:4.

В составе «Харрикейнз» 4 (1+3) очка набрал Себастьян Ахо, еще по голу забили Сет Джарвис, Брент Бернс, Шейн Гостисбеер, Мартин Нечас и Андрей Свечников, забросивший в пустые ворота. У «Старз» шайбы на счету Тайлера Сегина, Томаса Харли, Мэйсона Маршмента и Миро Хейсканена.

После этого матча «Каролина» с 31 очком занимает второе место в Восточной конференции, «Даллас» с 26 очками — на пятой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Даллас» — 6:4 (1:2, 0:1, 5:1)

Голы: Сегин — 8 (Марчмент, Дюшен), 0:18 — 0:1. Джарвис — 5 (мен., Ахо), 6:36 — 1:1. Харли — 2 (Бенн, Хейсканен), 10:15 — 1:2. Марчмент — 7 (Сегин, Дюшен), 27:13 — 1:3. Ахо — 7 (Джарвис, Орлов), 41:10 — 2:3. Бернс — 1 (Стаал, Мартинук), 43:43 — 3:3. Гостисбеер — 5 (бол., Нечас, Ахо), 48:09 — 4:3. Хейсканен — 4 (Джонстон), 54:46 — 4:4. Нечас — 12 (бол., Гостисбеер, Джарвис), 57:53 — 5:4. Свечников — 8 (п.в., Ахо, Дж. Слэвин), 59:45 — 6:4.

Вратари: Мартин — Эттингер (58:16 — 59:45).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (6+13+15) — 19 (5+8+6).

Наши: Орлов (19.56/2/+1), Свечников (15.23/4/0) — Дадонов (12.57/2/-1), Любушкин (18.12/0/-1).

26 ноября. Роли. PNC Arena.