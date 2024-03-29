«Каролина» обыграла «Детройт». Кузнецов набрал одно очко

«Каролина» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Ред Уингз» потерпели третье поражение подряд.

Российский напажающий Евгений Кузнецов сделал одну голевую передачу. Теперь на его счету 23 (8+15) очка в этом сезоне.

«Каролина» набрала 99 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 9-й строчке — 79 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Детройт» — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Голы: Ахо — 32 (Гюнцель, Джарвис), 24:42 — 1:0. Джарвис — 28 (бол., Ахо, Гюнцель), 25:39 — 2:0. Нечас — 23 (Кузнецов, Мартинук), 30:46 — 3:0. Шей — 13 (Ахо, Джарвис), 36:23 — 4:0.

Вратари: Андерсен — Раймер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (15+10+8) — 24 (3+9+12).

Наши: Кузнецов (14.46/0/+1), Орлов (19.01/1/+1), Свечников (17.10/5/0) — -.

29 марта. Роли. PNC Arena. 18906 зрителей.