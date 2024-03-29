Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

29 марта, 05:05

«Каролина» обыграла «Детройт». Кузнецов набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
29 марта. Каролина — Детройт — 4:0.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Каролина» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Ред Уингз» потерпели третье поражение подряд.

Российский напажающий Евгений Кузнецов сделал одну голевую передачу. Теперь на его счету 23 (8+15) очка в этом сезоне.

«Каролина» набрала 99 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 9-й строчке — 79 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Детройт» — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Голы: Ахо — 32 (Гюнцель, Джарвис), 24:42 — 1:0. Джарвис — 28 (бол., Ахо, Гюнцель), 25:39 — 2:0. Нечас — 23 (Кузнецов, Мартинук), 30:46 — 3:0. Шей — 13 (Ахо, Джарвис), 36:23 — 4:0.

Вратари: Андерсен — Раймер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (15+10+8) — 24 (3+9+12).

Наши: Кузнецов (14.46/0/+1), Орлов (19.01/1/+1), Свечников (17.10/5/0) — -.

29 марта. Роли. PNC Arena. 18906 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Каролина Харрикейнз
Обсудить
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монреаль» победил «Филадельфию»

«Каролина», «Флорида» и «Бостон» обеспечили выход в плей-офф НХЛ