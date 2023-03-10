Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Филадельфией»

«Каролина» переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. «Харрикейнз» одержали четвертую победу подряд.

Автором единственного гола в этой встрече стал российский нападающий Андрей Свечников. На 3-й минуте он реализовал большинство и забросил свою 23-ю шайбу в сезоне. Его признали первой звездой матча.

Голкипер Петр Кочетков отразил все 19 бросков по своим воротам и стал второй звездой встречи.

«Каролина» набрала 94 очков и располагается на второй строчке в Восточной конференции. «Флайерз» идут на 14-м месте — 59 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Филадельфия» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Свечников — 23 (бол., Нечас, Бернс), 2:09 — 1:0.

Вратари: Кочетков (54:05 — 54:20) — Сандстрем (57:44 — 59:27, 59:36).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 29 (6+15+8) — 19 (6+7+6).

Наши: Свечников (18.16/4/0) — Проворов (26.02/2/0).

10 марта. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.