«Каролина» выиграла у «Филадельфии». Орлов сделал голевую передачу

«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию» в матче регулярногого чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.

«Каролина» набрала 94 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 7-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Мартинук — 13 (Нечас, Пеши), 23:56 — 1:0. Лотон — 11 (Фараби, Бринк), 24:21 — 1:1. Чатфилд — 8 (Ахо, Орлов), 30:43 — 2:1. Конекны — 28 (Фрост, Типпетт), 50:16 — 2:2. Джарвис — 26 (Бернс), 61:28 — 3:2.

Вратари: Андерсен (9:49 — 10:05, 61:28) — Эрссон (61:28).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (9+14+7+3) — 32 (8+8+16+0).

Наши: Кузнецов (15.38/0/-1), Орлов (16.09/0/0), Свечников (17.52/2/-1) — Замула (16.04/1/0).

22 марта. Роли. PNC Arena. 18 700 зрителей.