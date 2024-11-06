«Каролина» обыграла «Филадельфию», Орлов и Свечников сделали по голевой передаче

«Каролина» выиграла у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Харрикейнз» одержали седьмую победу подряд.

Российские игроки Андрей Свечников и Дмитрий Орлов сделали по голевой передаче. Голкипер Петр Кочетков отразил 12 из 16 бросков по своим воротам.

«Каролина» с 18 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» — последняя (9 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Филадельфия» — 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)

Голы: Конекны — 6 (бол., Типпетт, Мичков), 7:54 — 0:1. Блэйк — 4 (Друри, Орлов), 14:25 — 1:1. Робинсон — 2 (Нечас, Бернс), 28:56 — 2:1. Мартинук — 1 (Дж. Слэвин, Бернс), 29:50 — 3:1. Типпетт — 2 (Конекны, Кутюрье), 33:30 — 3:2. Фрост — 1 (Санхейм, Конекны), 41:18 — 3:3. Рословик — 7 (Свечников, Ахо), 41:47 — 4:3. Конекны — 7 (Кутюрье), 49:17 — 4:4. Нечас — 7, 59:29 — 5:4. Джарвис — 4 (п.в.), 59:58 — 6:4.

Вратари: Кочетков — Колосов (59:29 — 59:58).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (8+13+14) — 16 (10+3+3).

Наши: Орлов (18.56/1/+1), Свечников (15.30/2/0) — Замула (10.58/0/-2), Мичков (13.57/1/0).

6 ноября. Роли. PNC Arena.